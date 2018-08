Een watertekort in Nederland, dit betekent het

Sinds vanmiddag hebben we in Nederland officieel te maken "feitelijke watertekorten", heeft de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling gezegd. De natuur en de waterkwaliteit staan nu door de droogte onder druk, want we zijn vandaag overgegaan naar de zogenoemde fase 2 uit het Landelijk Draaiboek Waterverdeling en Droogte. Maar wat beteken dat?

In 2015 is er een Landelijk Draaiboek Waterverdeling en Droogte opgesteld. Hierin worden vier fases van de droogte in ons land gehanteerd; fase 0 tot en met 3. Bij fase 0 is er een 'normale situatie'. Dan is er niets aan de hand, en hoeven we ons dus nergens druk om te maken. Bij fase 1 is er sprake van een 'dreigend watertekort'. Dit gebeurt elke 1 á 2 jaar, en duurt meestal een aantal weken. Erg speciaal is dat dus niet.

Feitelijk watertekort

Bij fase 2, waar we nu in zitten, wordt het wat spannender. Dan is er "sprake van een feitelijk watertekort", staat in het draaiboek. Landelijk gezien moeten er nu keuzes worden gemaakt over de waterverdeling tussen sectoren als scheepvaart, landbouw, natuur, industrie, waterrecreatie en binnenvisserij. De drinkwatervoorziening loopt nog geen gevaar.

Bij fase 3 is er "sprake van een (dreigende) landelijke crisis". Dit gebeurt eens in de 10 á 20 jaar, in 1976 en 2003 bijvoorbeeld. Dan moeten "uitzonderlijke maatregelen worden getroffen".

Wat merk je van fase 2?

Nu we in fase 2 zitten heb jij persoonlijk nog niet veel last van het watertekort. Je kunt je gazonnetje blijven sproeien en de douche werkt gewoon nog. Al wordt er wel gevraagd of je een beetje op wil letten. Zet de kraan dus uit terwijl je je tanden poetst en douche niet (te) lang.

Volgens Bart Vonk van Rijkswaterstaat zijn de natuurlijke waterreservoirs in Nederland vol genoeg: