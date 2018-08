Watertekort in heel Nederland, maar voorziening drinkwater niet in gevaar

Na weken van droogte kampt heel Nederland nu met een feitelijk watertekort. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling heeft daarom opgeschaald naar de voorlaatste fase voordat er landelijk een crisissituatie aanbreekt. Van dat laatste is voorlopig geen sprake.

De afgelopen weken besloten Waterschappen lokaal welke maatregelen zij troffen tegen de droogte. Nu is het watertekort landelijk, en beslist het landelijk Managementteam Watertekorten over acties. Het is de vierde keer deze eeuw dat dat gebeurt. Andere keren waren in 2003, 2006 en 2011.

De natuur en de waterkwaliteit staan door de droogte onder druk, schrijft het ministerie van Infrastructuur en Milieu in een persbericht. "Botulisme, vissterfte en blauwalg steken de kop op. Schepen kunnen kunnen door de lage waterstand niet meer optimaal worden beladen en de industrie kan het koelwater in sommige gevallen niet meer kwijt."