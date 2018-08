'Aanslag met drone' in Venezuela, of gebeurde er iets anders?

De economie van het Zuid-Amerikaanse land is ingestort. De voormalige buschauffeur Maduro nam in 2013 de leiding van het land over van de overleden Hugo Chávez. Hij werd in mei, na dubieus verlopen verkiezingen, herkozen als president. De afgelopen jaren is er in het land sprake van hyperinflatie. Vorige week besloot de regering om vijf nullen van de nationale munt te schrappen, in een poging de inflatie te beteugelen. Een busritje kostte 40.000 bolivar, maar na het afschaffen van de paar nullen nog 0,4.

Een oplossing voor de economische problemen is het schrappen van die nullen echter niet. In het olierijke land is een tekort aan alles: van levensmiddelen en medicijnen tot aan elektriciteit. Door de schaarste is er een ware uittocht aan de gang uit Venezuela. Volgens VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR hebben meer dan 1,5 miljoen Venezolanen hun land sinds 2014 verlaten.