Venezuela schrapt vijf nullen vanwege hyperinflatie, 'en dat is écht nodig'  

De regering van de Venezolaanse president Nicolás Maduro heeft besloten om vijf nullen van de nationale munt te schrappen in een poging de gierende inflatie te beteugelen. Voor een gemiddeld busritje hoef dan je straks niet langer 40.000 bolivar mee te nemen, maar slechts 0,4.

Alhoewel er natuurlijk niets verandert aan de waarde van het geld, zorgt het schrappen van de nullen vooral voor het oplossen van praktische problemen. Het grootste biljet in het land is nu namelijk nog 100.000 bolivar, waardoor grote aankopen in cash bijzonder onpraktisch zijn - je zou al snel met een flinke koffer vol geld moeten sjouwen voor een paar nieuwe schoenen.

Cash geld

Het is in het land überhaupt lastig om aan cash geld te komen, terwijl je zaken als vervoer of benzine alleen met cash kan betalen, zegt NOS-correspondent Marc Bessems. "Je kunt met je pinpas maximaal 10.000 bolivar per dag opnemen, bij een bank is dat 30.000. Dat klinkt als veel, maar dat is het niet, een busritje kost 40.000, een simpele lunch zo'n drie miljoen."

Het land blijft voorlopig op de been omdat mensen geld naar elkaar overmaken, zegt Bessems. "Als je een ijsje wil kopen, kun je dus met je mobiel geld overmaken aan de ijsverkoper."

Kassa's kunnen nullen niet aan

Maar de vele nullen in de bedragen leveren ook weer andere problemen op: sommige oude kassa's kunnen de hoeveelheid nullen niet meer aan. Het past simpelweg niet op het scherm. Kortom, zegt Bessems: "Het is nu echt niet meer te doen. Ze moeten echt van die nullen af."

Toch hoort hij van Venezolanen veel twijfels over de nieuwe munt. Structurele problemen zoals de inflatie en het tekort aan voedsel en medicijnen worden er niet mee opgelost. Het vertrouwen in de Bolivar is laag; wie aan dollars kan komen wil dollars, of andere buitenlandse valuta.

Verschillende Venezolanen volgen het voorbeeld van Octavio, die gamet zijn kostje bij elkaar: