'Vluchtelingencrisis in Venezuela straks groter dan die in Syrië'

Pijn

Missel denkt er over na om weg te gaan. Weg van de chaos en de honger, maar ook van zijn familie. "Dat is de reden dat ik hier nog ben. En wij kunnen ons, in tegenstelling tot veel andere gezinnen, nog een beetje redden."

Toch probeert hij zijn papieren, voor het geval dat, al op orde te krijgen. Iets wat ongelooflijk moeilijk is in een land waar de overheid hem tegenwerkt. "Ik heb een paspoort nodig en dat krijg ik niet." Het papier is op en er wordt al lange tijd bijna geen enkel paspoort meer uitgegeven.

Voor Angeles Garelli is blijven in Venezuela geen optie. Ze wil weg en probeert, net als Missel, haar documenten in orde te krijgen. Ze hoopt op een legale manier het land te kunnen verlaten. "Het doet veel pijn om mijn ouders hier achter te laten, maar ik kan ze hier niet economisch ondersteunen."

Garelli's ene zus woont al twee jaar in Montréal in Canada, haar andere zus vlucht over twintig dagen naar Chili. De drie zussen hopen hun ouders vanuit het buitenland bij te staan, zodat die straks niet de prullenbakken hoeven af te gaan. Op zoek naar voedsel.