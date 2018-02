Venezolanen opnieuw vele kilo's afgevallen door voedseltekorten

11 kilo kwijt in een jaar. En dan niet vanwege een streng gezondheidsregime, maar door chronische voedseltekorten. Het overkwam vorig jaar gemiddeld bijna twee derde van de Venezolanen. In het jaar daarvoor was de bevolking al gemiddeld 8 kilo afgevallen.

Enorme inflatie door een jarenlang roekeloos economisch beleid in combinatie met een lage olieprijs heeft geleid tot een zware crisis. De gevolgen hiervan worden nu steeds duidelijker.

Neerwaartse spriaal

Verschillende Venezolaanse universiteiten voeren jaarlijks een onderzoek uit naar de levensstandaard in het land. Het zijn eigenlijk nog de enige betrouwbare statistieken uit het land die naar buiten komen.

De regering van president Maduro publiceert al jaren nauwelijks officiële cijfers over gevoelige zaken. Inflatiecijfers worden als sinds 2015 niet meer vrijgegeven, maar ook bijvoorbeeld officiële moordcijfers zijn niet bekend. Volgens correspondent Marc Bessems is dat doelbewust: "Venezuela zit in een neerwaartse spiraal, en de regering laat liever niet zien hoe groot de problemen precies zijn. Dat zou geen goede reclame opleveren".

Armoe troef

Door een gebrek aan verse producten zoals vlees, groente en fruit, hebben veel Venezolanen een tekort aan eiwitten en vitamines. Maaltijden bestaan voornamelijk nog uit rijst, maisbloem en pasta.

Uit het rapport van de universiteiten blijkt verder dat 87 procent van de Venezolanen in armoede leeft, van wie meer dan de helft zelfs in extreme armoede.

Ook op het gebied van gezondheidszorg gaat de levensstandaard hard achteruit. Venezuela kent het hoogste aantal moedersterftes van alle Latijns-Amerikaanse landen, op Cuba na. Het niveau is gelijk aan 1998, voordat een grote economische groei plaatsvond.

Correspondent Bessems voegt toe dat het belangrijk is om te bedenken dat dit rapport een momentopname van een halfjaar geleden is. "Dit beeld is eigenlijk al achterhaald. Het is de afgelopen zes maanden alleen maar erger geworden."

Economische tragedie

Venezuela was lange tijd één van de rijkste landen in Zuid-Amerika door haar grote olievoorraden. Maar de socialistische dictatuur heeft zwaar te lijden onder de lage olieprijs. Hyperinflatie heeft ervoor gezorgd dat de lokale munt niets meer waard is. Er kan steeds minder worden geïmporteerd en de schappen in de supermarkten zijn zo goed als leeg.

Er is zelfs een speciaal Instagram-account gewijd aan de Venezolaanse hyperinflatie.