Oppositie Venezuela boycot verkiezingen, nu nog maar één tegenkandidaat

De coalitie van oppositiepartijen in Venezuela doet hoogstwaarschijnlijk niet mee aan de presidentsverkiezingen in april. De partijen boycotten de stembusgang op 22 april en noemen die frauduleus en illegaal.

De beslissing werd al verwacht, omdat president Maduro al had besloten dat ze niet onder hun partijnaam mochten meedoen en drie andere partijen ook al deelname had ontzegd.

Maduro kondigde in januari aan dat hij opnieuw president wil worden en schreef daarom vervroegde verkiezingen uit. Critici zeggen dat hij daarmee wil profiteren van de chaos bij de oppositie.

Ondanks de boycot laat oppositieleider Oropeza de deur nog op een kier staan. Als Maduro iedereen weer laat meedoen, er eerlijke omstandigheden zijn en de verkiezingen verplaatst worden naar een conventionele datum aan het einde van het jaar, dan wil de coalitie alsnog meedoen. "In de naam van de overgrote meerderheid van de Venezolanen dagen we de regering van Maduro uit om zichzelf aan het volk te spiegelen in echte verkiezingen later in 2018", zegt hij.

Nog één andere kandidaat

Uit peilingen blijkt dat veel Venezolanen graag miljardair Lorenzo Mendoza als president willen, die zijn fortuin heeft verdiend met het bier-imperium Empresas Polar, maar hij heeft gezegd dat hij zich niet kandidaat stelt.

Maduro, die Hugo Chávez in 2013 opvolgde, heeft nu de coalitie zich terugtrekt geen serieuze tegenkandidaten meer. Er is op dit moment nog één geregistreerde kandidaat: de relatief onbekende voorganger Javier Bertucci.

De onvrede over het bewind van Maduro is groot. Het land is straatarm, de politie treedt hard op bij protesten in de hoofdstad Caracas, er heerst schaarste en levensmiddelen worden steeds duurder door een torenhoge inflatie.