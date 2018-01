President Maduro van Venezuela gaat voor tweede termijn

President Nicolás Maduro van Venezuela heeft zich herkiesbaar gesteld. Hij wil opgaan voor een tweede ambtstermijn van zes jaar.

Deze week werd bekend dat de verkiezingen vervroegd zijn. Voor eind april moet de stemming geweest zijn, eerst was dat pas maanden later. Die beslissing heeft internationaal tot kritiek geleid. De Verenigde Staten vinden dat de regering in Venezuela daarmee de democratie ondermijnt.

Met de snelle verkiezingen zou Maduro willen profiteren van de chaos bij de oppositie. De belangrijkste leiders zijn bijna allemaal niet meer actief, gevangengezet of gevlucht. Eerder kondigde de president aan dat de drie belangrijkste oppositiepartijen niet mee mogen doen aan de verkiezingen.

Venezolanen demonstreerden vorig jaar massaal tegen Maduro. Ze gingen de straat op omdat het al lange tijd niet goed gaat met Venezuela. De economie zit in een dal, de inflatie is torenhoog en er zijn grote voedseltekorten. Een groot deel van het volk houdt de huidige president daarvoor verantwoordelijk. De maandenlange bloedige protesten kostten vorig jaar 125 mensen het leven.