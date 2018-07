Politie wijst cao-voorstel officieel af, mogelijk hardere acties

Maar, zegt hij, het gaat niet alleen om geld. Volgens de bonden is het nog belangrijker dat er iets wordt gedaan aan de ondercapaciteit en de werkdruk waarmee politiemensen te maken hebben. "We kampen al zes jaar met structurele overbelasting. De pijp is leeg. Overal is ontevredenheid, of je nou bij de recherche werkt of in de wijk."

De politie gaat daarom de komende tijd door met actievoeren. En misschien worden de acties ook wat harder dan tot nu toe het geval was, zegt Struijs. "Denk aan het uitzetten van flitspalen en aan eventuele blokkades."

Verkennende gesprekken

De bonden willen wel weer om de tafel gaan zitten met minister Grapperhaus en korpschef Akerboom voor verkennende gesprekken, maar benadrukken dat de onderhandelingen niet worden heropend. "We willen nu eerst weten wat precies de intenties zijn van de minister", aldus Struijs.

Volgens het ministerie van Veiligheid staat de deur hiermee nog op een kier. "Het is goed dat er weer ruimte is om met elkaar in gesprek te gaan", zegt een woordvoerder in een reactie. "We realiseren ons dat er nog lastige vraagstukken liggen, maar hebben er vertrouwen in dat we eruit komen. En dat kan alleen als we met elkaar in gesprek blijven."