Politiebonden wijzen cao-voorstel minister af, vanaf morgen weer acties

De politiebonden hebben het nieuwe cao-voorstel van minister Grapperhuis afgewezen. De ACP meldt dat vanaf morgen nieuwe acties volgen, de eerste bij het bezoek van de minister aan een politiecentrum in Zeeland.

Grapperhaus deed gisteren een nieuw voorstel om de bonden terug aan de onderhandelingstafel te krijgen. Het voorstel was 7 procent loon erbij in 2,5 jaar tijd en meer invloed op de roosters. De ACP zegt dat de bonden zwaar teleurgesteld zijn in het bod van de werkgever.

Eerder deze maand liepen de bonden boos weg, mede omdat er een voorstel werd gedaan om de negenurige werkdag af te schaffen. In het nieuwe voorstel is dat voornemen afgezwakt. Nieuwe werknemers moeten vijf dagen van acht uur draaien, de huidige werknemers worden gestimuleerd om dit te doen.

Bij de politie werken ongeveer 65.000 mensen. De nieuwe cao moet tot en met 2020 gaan gelden. Agenten hebben de afgelopen weken al verschillende keren acties gevoerd, onder meer door geen bonnen uit te schrijven voor lichte verkeersovertredingen. Al voordat de cao-discussie speelde, was er veel onrust bij de politie vanwege de reorganisatie tot Nationale Politie.