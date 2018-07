Nieuwe politieacties, minder bekeuringen vanaf maandag

De politievakbonden roepen hun leden op om in actie te komen en vanaf komende maandag lichte vergrijpen door de vingers te zien. Er zullen alleen bekeuringen worden uitgeschreven bij ernstige overtredingen. Eerder vandaag overhandigden de bonden in Den Haag een petitie aan leden van de Tweede Kamer.

De politiebonden hebben een reeks van klachten geformuleerd. De belangrijkste is dat agenten na de grootschalige reorganisatie bij de politie met te weinig mensen te veel werk moeten doen.

Agenten moeten zich flexibeler opstellen, terwijl een aantal voordelen van werken bij de politie verdwijnt, zegt de Nationale Politiebond (NPB). "Geen mama- of papadagen meer. We mogen ook geen 9-uursdiensten meer draaien, waardoor je vijf keer per week moet werken in plaats van vier keer", aldus NPB-bestuurder Verplak bij RTV Rijnmond.

Politiewerk is een uitzendbureau geworden

Agenten ouder dan 55 jaar worden niet meer automatisch vrijgesteld van nachtdiensten. Bovendien wil minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie dat 'de plaats van tewerkstelling' groter wordt. In de praktijk kunnen agenten dan op elk bureau worden geplaatst dat op één uur rijden van de woonplaats ligt. Verplak: "Dat betekent automatisch dat de Rotterdamse politieagent dus ook in Amsterdam kan gaan werken. Het is een uitzendbureau geworden. Niet meer, niet minder".

De bonden beginnen nu met kleine acties voor een betere cao. Het zogenoemde coulancebeleid dat vanaf maandag wordt gevoerd, betekent niet dat iedereen vanaf die dag vrijuit gaat. "Als je je gaat misdragen, kan je natuurlijk wel een bekeuring krijgen."

In 2015 voerde de politie ook actie, waarbij niet alleen bureaus dichtbleven en ministeries werden geblokkeerd maar ook geen bonnen werden uitgeschreven. De schatting was toen dat de staat daardoor 6,5 miljoen euro misliep.