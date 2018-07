Nieuw cao-voorstel: politie krijgt 7 procent loon erbij

Minister Grapperhaus van Justitie en korpschef Akerboom proberen met een nieuw cao-voorstel de politiebonden terug aan de onderhandelingstafel te krijgen. In hun bod gaan de agenten er de komende 2,5 jaar zeven procent in loon op vooruit en krijgen ze meer invloed op hun roosters.

Die roosters zijn een heikel punt in de onderhandelingen. De bonden liepen eerder deze maand boos weg omdat de werkgever in hun ogen niet de juiste oplossing zoekt om de rooster- en werkdruk te verlagen. Vooral het afschaffen van de mogelijkheid om vier dagen van negen uur te werken schoot ze in het verkeerde keelgat.

Grapperhaus en Akerboom stellen nu een compromis voor, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen huidige en nieuwe werknemers. Nieuwe politiemensen gaan in beginsel vijf dagen per week acht uur werken, huidig personeel wordt alleen 'gestimuleerd' om voor die optie te kiezen.

Voldoende vertrouwen

De nieuwe cao, voor 65.000 politiemensen, moet tot en met 2020 gaan gelden. In die periode wordt het salaris in stappen met zeven procent verhoogd, als het aan de minister en de korpschef ligt. De eerste verhoging, met drie procent, gaat direct in. Volgend jaar volgt er nog een eenmalige uitkering van 500 euro.

"Wij denken dat dit brede aanbod de vakbonden voldoende vertrouwen moet geven het gesprek weer aan te gaan", schrijven Grapperhaus en Akerboom in hun brief aan de bonden.

Sinds het staken van de onderhandelingen voeren de agenten actie, onder meer door het niet uitschrijven van bekeuringen voor kleine vergrijpen.