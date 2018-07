Actievoerende agenten zetten minister langs de kant voor controle

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid is in Zeeland in zijn dienstauto van de weg gehaald door actievoerende agenten. De minister was voor een werkbezoek onderweg naar een trainingscentrum van de politie in Nieuwdorp.

De politie was bezig met een controle zonder dat er bekeuringen werden uitgedeeld. Toen de minister langskwam, werd hij eruit geplukt, meldt Omroep Zeeland.

Bij de controle van zijn auto bleek dat alles in orde was, zegt een woordvoerder van politievakbond ACP. De minister nam daarna ruim de tijd om met agenten in gesprek te gaan.

Niet blij met cao-voorstel

De politiebonden hadden al aangekondigd dat ze actie zouden voeren bij het werkbezoek van de minister. Ze zijn niet te spreken over het nieuwste cao-voorstel dat Grapperhaus maandag lanceerde. Dat gaat om 7 procent meer loon in 2,5 jaar en meer invloed op de werktijden.

Grapperhaus wilde met dat voorstel de bonden terug aan tafel krijgen. Die liepen eerder deze maand teleurgesteld weg bij de cao-onderhandelingen.