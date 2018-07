Kantoor van ontslagen lijfwacht Macron doorzocht

Het kantoor in het Élysée van Alexandre Benalla, de ontslagen lijfwacht van de Franse president Macron, is doorzocht. De zoekactie vond plaats in het kader van het gerechtelijk onderzoek dat maandag werd gestart door het Franse parlement.

Benalla zou bij de actie aanwezig zijn geweest. Sinds zijn arrestatie vorige week was zijn kantoor op slot, melden Franse media.

De lijfwacht werd ontslagen en opgepakt, omdat hij bij een betoging begin mei grof geweld had gebruikt tegen betogers. Ook werd hij aangeklaagd voor het dragen van een insigne van de ME en een politiehelm terwijl hij geen politieman is.