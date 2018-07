Frans parlement begint onderzoek naar gewelddadige lijfwacht Macron

Het Franse parlement is een onderzoek begonnen naar de lijfwacht van president Macron, die op 1 mei meedeed met politie-optreden tegen een betoging en toen demonstranten in elkaar sloeg. Deze Alexandre Benalla is ontslagen nadat de krant Le Monde vorige week beelden naar buiten had gebracht van de betoging, maar het ontslag volgde pas onder druk van de publiciteit.

Aanvankelijk was hij twee weken geschorst en teruggeplaatst naar een bureaufunctie, beweerde de woordvoerder van het Élysée. "De zwaarst mogelijke sanctie", heette het, maar daar is geen bewijs voor. Franse media hebben juist tal van foto's en filmpjes gepubliceerd van optredens van Macron de afgelopen weken, waarbij Benalla duidelijk zichtbaar nog steeds de spin in het web van diens beveiliging is. Hij is altijd in de buurt van de president, zoals op de nationale feestdag 14 juli. Ook bij privé-uitjes van Macron en zijn vrouw was Benalla prominent aanwezig.

Maandag zat hij naast de chauffeur van de bus waarin het Franse voetbalelftal over de Champs-Élysée werd gereden ter ere van de wereldtitel. Benalla zou verantwoordelijk zijn geweest voor de bagage van 'Les Bleus', maar het lijkt erop dat dit weer een voorbeeld was van de vele privileges die de bodyguard genoot, zoals een auto met chauffeur, een riant salaris en een woning in een chique buurt op kosten van de overheid. De 26-jarige Benalla is zelfs onlangs tot luitenant-kolonel bevorderd, terwijl hij alleen reservist is en deze rang is voorbehouden aan zeer ervaren militairen met een flinke staat van dienst.