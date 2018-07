Ophef over medewerker van president Macron die betoger aftuigt

Een medewerker van de Franse president Macron is in opspraak geraakt omdat hij een betogende student in Parijs met grof geweld tegen de grond heeft gewerkt. Hoewel de man een ME-helm draagt, hebben journalisten hem met videobeelden geïdentificeerd als Alexandre Benalla, een veiligheidsmedewerker van de president.

Volgens het Élysée-paleis was Benalla op 1 mei als waarnemer bij de betoging. Hij had expliciet geen toestemming om die dag in actie te komen.

Op de beelden is te zien dat Benalla een vrouwelijke betoger in de nek grijpt en hardhandig wegleidt als de demonstratie uit de hand loopt. Vervolgens buigt hij zich over een student die al door de ME wordt vastgehouden, slaat hem op de rug en het hoofd en duwt hem daarna tegen de keien.

Geschorst zonder doorbetaling

Benalli is door het Élysée vijftien dagen geschorst vanwege 'onacceptabel gedrag', zonder doorbetaling van salaris. De oppositie vindt dat een veel te milde bestraffing en zegt dat Macrons medewerkers boven de wet lijken te staan.

Het Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak omdat er sprake is van geweldpleging door iemand met een publieke functie. "Daarmee begint de zaak vervelend te worden voor Emmanuel Macron", zegt correspondent Frank Renout in Parijs.