Omstreden beveiliger uit kamp-Macron opgepakt en ontslagen

De beelden van de acties van Benalla werden na de demonstratie gepubliceerd. Daarop is te zien dat hij een vrouwelijke betoger in de nek grijpt en hardhandig wegleidt als de demonstratie uit de hand loopt. Hij buigt zich vervolgens over een student die al wordt vastgehouden, slaat hem op de rug en op het hoofd en duwt hem daarna tegen de grond.

Le Monde meldde gisteren dat het gaat om Benalla en dat leidde tot veel ophef in de Franse politiek en media. De oppositie verwijt Macron de zaak stil te hebben gehouden, maar het is onduidelijk wanneer de president van de acties van Benalla wist. De veiligheidsmedewerker werd voor vijftien dagen geschorst en daarmee leek de kous in eerste instantie af.

Het Franse parlement en justitie namen echter geen genoegen met de schorsing. Gisteren begon het parket van Parijs al een onderzoek naar het gedrag van Benalla. Bovendien komt er een parlementaire enquĂȘte naar de zaak.