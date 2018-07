'Macron neemt verantwoordelijkheid op zich voor gewelddadige lijfwacht'

De Franse president Emmanuel Macron heeft gezegd dat alleen hij verantwoordelijk is voor het gewelddadige gedrag van zijn lijfwacht op 1 mei in Parijs. Dat laat een woordvoerder van zijn partij La République en Marche via Twitter weten.

Macron zei dit op een bijeenkomst met parlementariërs en ministers van zijn partij, schrijft Le Monde.

Bij een betoging op 1 mei werkte Alexandre Benalla een student tegen de grond en sloeg hij de man. Even daarvoor had hij een vrouwelijke betoger in de nek gegrepen en haar hardhandig weggeleid.

Politiehelm

Officieel was Benalla als waarnemer bij de betoging, maar hij droeg een politie-armband, helm, portofoon en insigne van de ME. Hij is ontslagen en aangeklaagd voor het gebruik van geweld en voor het dragen van een insigne van de ME en een politiehelm terwijl hij geen politieman is.

Het Franse parlement is maandag een onderzoek begonnen naar de zaak-Benalla.