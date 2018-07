Politiebaas: zaak lijfwacht Macron heeft te maken met vriendjespolitiek

De zaak van de gewelddadige lijfwacht van president Macron is het "gevolg van onacceptabele en verwerpelijke individuele ontsporingen tegen een achtergrond van schadelijke vriendjespolitiek".

Dat zei de Parijse politiebaas Michel Delpuech in zijn verhoor door de onderzoekscommissie van het Franse parlement. Waar hij precies naar verwees, is niet duidelijk.

Met harde hand

Delpuech zei ook dat hij niet wist dat Macrons beveiliger Alexandre Benalla er op de 1 mei-betoging bij was. Die dag deed Benalla zich voor als een ME'er, werkte hij een student met harde hand tegen de grond en sloeg hij de man. Even daarvoor had hij een vrouwelijke betoger in de nek gegrepen en haar hardhandig weggeleid.

Officieel was Benalla als waarnemer bij de betoging, maar door een politie-armband, helm, portofoon en insigne te dragen, deed hij zich voor als iemand van de mobiele eenheid.

Tour de France

President Macron heeft zijn bezoek aan de Tour de France van komende woensdag afgezegd vanwege de zaak. Hij heeft het gedrag van zijn inmiddels ontslagen medewerker zondag in kleine kring "schokkend" en "onacceptabel" genoemd en zei dat het bestraft moet worden, schrijven Franse media.

Vanochtend zei de minister van Binnenlandse Zaken GĂ©rard Collomb tijdens zijn verhoor dat hij "niet op de hoogte" was, en dat het een zaak was van de politie en de president.