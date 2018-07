Medewerker Macron aangeklaagd voor geweld tegen student

De naaste medewerker van de Franse president Macron die een demonstrerende student sloeg, is aangeklaagd voor onder meer het gebruik van geweld.

De veiligheidsmedewerker Alexandre Benalla werd gefilmd toen hij zich bij een 1 mei-betoging voordeed als iemand van de mobiele eenheid en een betoger met harde hand tegen de grond werkte en sloeg. Een van de aanklachten is het dragen van een insigne van de ME en een politiehelm terwijl hij geen politieman is.

Dit zijn de beelden van het incident waarbij Benalla werd gefilmd: