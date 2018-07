Vakantiegangers helpen gestrande migranten voor Italiaanse kust

Het is niet de eerste keer dat een migrantenboot het Europese vasteland bereikt via Crotone in Zuid-Italië. Maar niet eerder ontsnapte zo'n schip aan de aandacht van de Italiaanse kustwacht. In andere gevallen was altijd begeleiding door de kustwacht.

Spanning

De komst van migrantenboten naar Italië staat de laatste tijd onder grote spanning. Italië kan de stroom vluchtelingen nauwelijks verwerken en wil geen reddingsschepen meer toelaten die onder een andere vlag dan de Italiaanse varen.

Het schip dat gisteren voor de kust strandde, is geen reddingsschip van bijvoorbeeld een hulporganisatie, maar een 'gewone' migrantenboot. Dat betekent dat de migranten in Italië hun procedure kunnen afwachten.

De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Salvini heeft nog niet op de situatie gereageerd. Sinds hij met zijn anti-immigratiepartij Lega in de regering zit, voert Italië een streng immigratiebeleid.