Trump wil Poetin in herfst verwelkomen in Witte Huis

De Amerikaanse president Trump is van plan zijn Russische ambtgenoot Poetin uit te nodigen voor een bezoek aan Washington DC. Hij heeft nationaal veiligheidsadviseur John Bolton gevraagd een afspraak te maken voor het najaar.

Bolton is al met de Russen in gesprek over een ontmoeting, meldt Sarah Sanders, de woordvoerder van Witte Huis op Twitter. Trump en Poetin zouden op de top in Helsinki, afgelopen maandag, hebben afgesproken dat hun adviseurs contact met elkaar houden.

Als Poetin inderdaad in de herfst komt, valt dit vlak voor de cruciale tussentijdse Congresverkiezingen.