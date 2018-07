'De eindstrijd in de Syrische burgeroorlog gaat beginnen'

Aanvallen van het regeringsleger weten de rebellen niet meer af te slaan. De uitzondering daarop is Idlib, in het noorden van Syrië. Daar hebben rebellen de controle stevig in handen. "Idlib is het afvoerputje van Assad. Hier zitten gematigde rebellen, maar ook jihadisten en terroristen", zegt Van der Steen.

Want terwijl Assad delen van zijn land terugnam, liet hij rebellen die een overgave niet accepteerden afvoeren naar Idlib. "De president schotelde hen steeds een deal voor: jullie mogen blijven, maar dan erken je mijn macht. Of je vertrekt, naar Idlib."

Bussen vol werden naar de provincie gebracht. En onder de tienduizenden opstandelingen zitten ook velen die zeker niet in de categorie 'gematigd' vallen. Brett McGurk, een speciale afgezant van de Verenigde Staten, beschreef Idlib al eens als "de grootste al-Qaida safehaven sinds 9/11" en als "een groot probleem".

De dood of de gladiolen

Naast die vele rebellen zijn er burgers die al tientallen jaren in de provincie wonen. "Vooral die groep is bang. Ze vrezen een verschrikkelijke slag", zegt Marcel van der Steen.

Assad heeft gezworen elk stukje van zijn grondgebied terug te willen veroveren; de vraag is op welke manier de president dat zal proberen te doen. Het heeft er alle schijn van dat de Syrische leider het gebied met behulp van Rusland zal proberen in te lijven.

"En dat zou heel bloedig kunnen worden. Die duizenden strijders geven namelijk niet zomaar op. Er is geen andere plek waar ze nog heen kunnen. Het is een 'dood of de gladiolen'-scenario."

Er zijn meer scenario's voor de eindstrijd, hoewel die minder waarschijnlijk zijn. Tijdens zijn laatste reis in Syrië vertrouwde een afgevaardigde van de regering in Damascus correspondent Marcel van der Steen toe dat het hem niet zou verbazen als strijders in Idlib tóch opnieuw verplaatst worden. "Maar dan buiten de landsgrenzen. Naar Jemen, of naar Turkije.

Slotakkoord of niet, onduidelijk is hoe lang dat nog kan duren. "Misschien dat er achter de schermen gewerkt wordt aan een deal en het binnen twee maanden gedaan is, maar als het tot een slag komt kan dit nog maanden duren." Voorlopig sluimert de Syrische burgeroorlog voort.