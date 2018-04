'Syrische troepen nu helemaal de baas in Oost-Ghouta'

De Syrische strijdkrachten zijn nu helemaal de baas in Oost-Ghouta, de regio bij Damascus die lang in handen was van de tegenstanders van president Assad. Russische media melden dat op basis van een hoge Russische militair, onafhankelijke bevestiging is er nog niet.

De hoge militair heeft gezegd dat het Syrische leger de vlag heeft gehesen op een gebouw in Douma, om te markeren dat de rebellen in de stad verslagen zijn. Heel Oost-Ghouta zou nu in handen zijn van de troepen van president Assad, die daarbij konden rekenen op actieve militaire steun uit Rusland.

Militaire politie

Het Russische persbureau RIA meldt verder dat in Douma de Russische militaire politie wordt ingezet. Verdere informatie daarover ontbreekt nog. Het is dus niet duidelijk om hoeveel manschappen het gaat en wat hun opdracht is.

Westerse landen en Rusland staan lijnrecht tegenover elkaar in Syrië en de spanningen zijn de afgelopen dagen hoog opgelopen. Het Westen is ervan overtuigd dat de burgerbevolking van Douma vorige week door het Syrische leger is aangevallen met chemische wapens. Rusland spreekt dat tegen en zegt dat de Verenigde Staten een voorwendsel zoeken voor een militaire interventie in Syrië. Rusland blijft erbij dat er in Douma geen sporen van chemische wapens zijn gevonden.

De OPCW, de organisatie voor een verbod op chemische wapens, wil zelf deskundigen naar Douma sturen om vast te stellen wat er is gebeurd.