Haagse politiek voelt nog weinig voor 'sekswet' als in Zweden en Spanje

Waar ligt de grens tussen vrijwillige seks en misbruik of verkrachting? Om die vraag was de laatste tijd veel te doen. In Zweden ging per 1 juli een wet in die bepaalt dat seks zonder expliciete toestemming verboden is. Daarmee hoopt de regering verkrachting en seksueel misbruik tegen te gaan. In sommige andere Europese landen gelden soortgelijke regels en ook in Spanje wordt binnenkort een wet over seksuele toestemming ingevoerd.

Hoe zit dat in Nederland? In het Wetboek van Strafrecht staat dat iemand schuldig is aan verkrachting als diegene "door geweld of bedreiging van geweld" iemand dwingt tot seks. Ook is het strafbaar om seks te hebben met iemand van wie je weet dat hij bijvoorbeeld niet volledig bij bewustzijn is.

Zedenwet

Over toestemming rept het strafrecht niet. Minister Grapperhaus werkt momenteel aan een vernieuwing van de zedenwet, maar het is de vraag in hoeverre zijn wetsvoorstel zal ingaan op "seksuele toestemming". Een woordvoerder van de minister laat weten dat ze bij de vernieuwing van de wet wel kijken naar ontwikkelingen in het buitenland, maar dat daarover nu nog geen keuzes zijn gemaakt.

Wraakporno

De Tweede Kamer zit niet direct te wachten op het opnemen van expliciete toestemming in de wet. Coalitiepartij VVD ziet er geen reden toe. "Onze eigen zedenwetgeving is goed en wordt binnenkort weer gemoderniseerd om een antwoord te bieden op bijvoorbeeld misstanden in de digitale wereld, zoals wraakporno", zegt VVD-Kamerlid Van Oosten. "We moeten vooral zorgen dat slachtoffers zich altijd gehoord voelen en zich veilig voelen om aangifte te doen wanneer hen zoiets verschrikkelijks wordt aangedaan."