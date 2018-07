Vanaf vandaag is seks zonder toestemming illegaal in Zweden

In Zweden gaat vandaag een wet in die bepaalt dat seks zonder expliciete toestemming verboden is. De regering hoopt zo verkrachting en seksueel misbruik tegen te gaan.

Tot dusver gold in het Scandinavische land dat een weigering van seks, verbaal of non-verbaal nodig was voor een veroordeling. Maar volgens de nieuwe wet moeten mensen woordelijk instemmen met seks of actief laten zien dat ze het willen.

Belang van slachtoffers voorop

Op die manier hoeft het Zweeds Openbaar Ministerie niet langer aan te tonen dat er geweld is gebruikt of bedreigingen zijn geuit om iemand aan te klagen voor verkrachting. "We stellen hiermee het belang van de slachtoffers voorop", zei de Zweedse premier Stefan Löfven erover.

Met de wet worden ook twee nieuwe overtredingen ingevoerd: verkrachting door nalatigheid en seksueel misbruik door nalatigheid. Bij deze misdaden geldt dat het slachtoffer niet vrijwillig seks heeft gehad. Overtreders kunnen hiervoor tot vier jaar cel opgelegd krijgen.

Geen app nodig

Sinds de wet in vorig jaar december werd aangekondigd, zijn er verschillende apps verschenen waarmee de toestemming voor seks kan worden vastgelegd. Maar zo'n formele instemming is niet verplicht, zegt rechter Anna Hannell, die hielp bij het opstellen van de wet, tegen het Zweedse persbureau TT. "Je hoeft geen knop in een app in te toetsen of iets dergelijks. Als je fysiek meewerkt, is dat voldoende."

De Zweedse wet roept veel reacties op. Volgens critici is dit niet de manier om verkrachting tegen te gaan. Overigens is Zweden niet het eerste land waar seks zonder toestemming gelijkstaat aan verkrachting. Zes Europese landen gingen het Scandinavische land voor, waaronder België en Groot-Brittannië.