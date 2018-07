Spaanse sekswet maakt verkrachting sneller strafbaar

In Spanje wordt binnenkort een nieuwe wet over seksuele toestemming ingevoerd, waardoor verkrachting voor de rechtbank makkelijker kan worden bewezen. Dat heeft de Spaanse premier Pedro Sanchez in het parlement bekendgemaakt.

Seks zonder expliciete goedkeuring wordt in de nieuwe wet als verkrachting gezien. "Als een persoon 'nee' zegt, betekent dat nee, maar als er geen ja wordt gezegd, betekent dat ook nee", aldus Sanchez. Momenteel staat in de Spaanse wet dat er pas sprake is van verkrachting als de dader gebruikmaakt van intimidatie of geweld.

De maatregelen volgen op de verkrachting van een 18-jarige vrouw in 2016 door vijf mannen. De mannen kregen alleen een celstraf voor seksueel misbruik en niet voor verkrachting, omdat er volgens de rechtbank geen geweld was gebruikt. Dat vonnis was in Spanje aanleiding voor massale protesten in meerdere steden.