Verkrachters stierenrennen Pamplona alleen veroordeeld om misbruik

Vijf mannen die in 2016 tijdens het jaarlijkse stierenrennen in de Spaanse stad Pamplona een vrouw van 18 langdurig tot seks dwongen, zijn vrijgesproken van verkrachting. Volgens de rechter was er geen sprake van geweld, waardoor het vijftal alleen voor seksueel misbruik werd veroordeeld.

De uitspraak leidde in Spanje tot grote ophef en momenten van spanning bij de rechtbank van Pamplona, waar het vonnis werd voorgelezen. "Het is geen misbruik, het is verkrachting!", schreeuwden tientallen betogers bij de rechtbank. Bij hun poging het paleis van justitie binnen te komen werden ze door agenten tegengehouden.

WhatsApp

De vijf mannen staan in Spanje bekend als 'de Roedel', een naam die ze zelf kozen voor hun WhatsApp-groep. Tegen alle mannen, in leeftijd variërend van 26 tot 29 jaar, was een gevangenisstraf geëist van 22 jaar voor seksueel misbruik onder dreiging en voor diefstal. Maar doordat volgens de rechter niet bewezen is dat de vijf vrienden geweld tegen hun slachtoffer gebruikten, is het vonnis nu negen jaar cel.

Ook moeten ze een schadevergoeding van 50.000 euro betalen. Daarnaast wordt het vijftal na het uitzitten van hun straf vijf jaar onder toezicht gesteld.

Verontwaardigd

Spaanse feministische organisaties hebben verontwaardigd gereageerd op het vonnis. Ze roepen op tot wijzigingen van het wetboek van strafrecht, waardoor vrouwen beter worden beschermd.

Volgens het vonnis is bewezen dat de vijf hun slachtoffer tijdens de beroemde San Fermín-stierenfeesten in Pamplona rond 03.00 uur in de nacht op straat ontmoetten. Aanvankelijk probeerden de mannen haar mee te nemen naar een hotel. Toen dat niet lukte duwden ze haar het trappenhuis van een huizenblok binnen. Daar werd de vrouw omringd en ontkleed door het vijftal en gedwongen tot allerlei vormen van seks.

De verkrachting werd door twee van de mannen gefilmd met mobiele telefoons. Na het misbruik werd het slachtoffer in het portiek achtergelaten, nadat de mannen haar telefoon meenamen. De vrouw werd uiteindelijk huilend op straat teruggevonden.

Een dag later kon de politie na haar beschrijving van de mannen het vijftal aanhouden. Die hadden toen al in hun WhatsApp-groep opgeschept over hun daad.

Privédetective

De rechtszaak veroorzaakte afgelopen maanden al grote ophef in Spanje, onder meer toen bleek dat de verdediging van de vijf mannen een privédetective had ingehuurd om de levenswandel van het slachtoffer te onderzoeken.

Ook werd tijdens de zaak steeds aangevoerd dat de vrouw had ingestemd met een groepsorgie. Volgens haar advocaat had zijn cliënte zich echter niet verzet, "zodat het allemaal zo snel mogelijk voorbij was".

Advocaten van 'de Roedel' hebben al aangekondigd in hoger beroep te gaan. Ze voeren aan dat een van de rechters van de meervoudige kamer in de rechtbank niet akkoord is met de uitspraak, en zelfs om vrijspraak vroeg.

De vijf mannen, afkomstig uit Sevilla, wacht binnenkort een andere zaak. Ook die gaat over misbruik van een vrouw, in dit geval in een auto. Dat vergrijp werd met mobieltjes gefilmd en gedeeld via sociale media.