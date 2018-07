De 'wereldvreemde' uitspraken van minister Blok tegen het licht

1. "Noem mij een voorbeeld, van een multi-etnische of multiculturele samenleving, waar de oorspronkelijke bevolking nog woont (...) en waar een vreedzaam samenlevingsverband is. Ik ken het niet."

Entzinger: "In bijna alle West-Europese is ongeveer een kwart van de bevolking ofwel eerste ofwel tweede generatie migrant. In grote Nederlandse steden heeft de helft van de inwoners een migratieachtergrond. Natuurlijk, er gebeurt weleens wat en er zijn weleens spanningen, maar over het algemeen vind ik westerse landen vreedzame landen en dat geldt ook voor de andere landen in de wereld die migranten hebben."

2. "Je loopt vrij snel tegen de grenzen van wat een samenleving kan hebben. Vandaar dat ik ook zeg: Ik begrijp de mensen in Amsterdam-West en in de Schilderswijk. Want als je in Benoordenhout woont, is het hartstikke leuk om op zondag naar de Turkse bakker te gaan. Je hebt ook geen last van een aantal bijeffecten. Maar als je er middenin woont, heb je enorm last."

Entzinger: "Op zichzelf heeft hij daar natuurlijk wel een punt. Er zijn wel degelijk wijken waar spanningen kunnen optreden. De overgrote meerderheid in die wijken heeft overigens een immigratieherkomst. In de Schilderswijk in Den Haag valt nog geen tien procent van de bevolking onder de definitie autochtoon. Als er spanningen zijn, hebben dus vooral andere migranten daar last van. Dat wordt nog weleens over het hoofd gezien."

3. "Waarschijnlijk zit ergens diep in onze genen dat we een overzichtelijke groep willen hebben om mee te jagen of om een dorpje te onderhouden. En dat we niet goed in staat zijn om een binding aan te gaan met ons onbekende mensen."

Entzinger: "Wat hij waarschijnlijk heeft bedoeld, is dat ieder mens psychologisch zo in elkaar zit dat 'ie degenen die op hem lijken, het meest vertrouwt en het liefst contact met hen heeft. Daar zit een punt in. Er zijn boeken volgeschreven over hoe de gevestigde bevolking met nieuwkomers omgaat. Eerst wordt de kat uit de boom gekeken, want men vertrouwt liever op degene die men al kent. Dan zie je langzaam maar zeker dat de nieuwkomers in de oude omgeving worden opgenomen en daar onderdeel van worden. Dat is een heel oud en natuurlijk proces, waar je genen absoluut niet bij moet halen."