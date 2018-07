Zo beleefde onze correspondent het 'Thaise dorp van de hoop'

Die hoop kreeg een flinke tik toen aan het eind van de week een duiker om het leven kwam tijdens de voorbereidingen voor de reddingsactie. Vrijwel niemand geloofde er daarna nog in dat twaalf verzwakte jongens en hun nog meer verzwakte coach erin zouden slagen zelfstandig uit de grot te komen. Als een getrainde oud-militaire duiker het al niet overleefde, hoe moesten zij het dan doen? Die fatalistische gedachte kwam bij velen op, vooral bij de familieleden.

Met de familie had ik in de loop van de week op een vreemde, onverwachte manier een band ontwikkeld. Er was op het modderige terrein voor de grot namelijk maar één huisje waar een normaal toilet was. Daar was ik vanaf de eerste avond naartoe gegaan, ook omdat daar een spiegel hing waar ik me voor de livegesprekken een beetje kon fatsoeneren.

Hartjesgebaar

In het huisje stond altijd de televisie aan en een tiental mensen zat daar continu naar te kijken. Of ze lagen te slapen op stretchers, als het midden in de nacht was. Af en toe grinnikten ze om me, als ik weer voor de grote ventilator ging staan om mijn haar te drogen van het zweet. En een oudere dame kwam een keer naar me toe om een hartje te gebaren met haar hand en ze gaf een soort hoopteken met haar vingers.

Er stonden wel bewakers voor het huisje, maar omdat ik er vanaf dag een binnen liep, lieten ze me door. Ik vroeg me zo nu en dan af waarom er nooit een rij voor het toilet stond. En waarom andere journalisten wel naar de stinkende neergezette containertoiletten gingen, maar ik stond er niet te lang bij stil. Later hoorde ik dat dat de familieleden waren, die strikt met rust gelaten dienden te worden door de media.

Maar omdat ik me niet als zodanig opstelde, tolereerden ze me blijkbaar. Ik kreeg de hele week kleine inkijkjes in hun leven tussen hoop en vrees. Ze waren sterk, bij tijd en wijle moedeloos en konden soms de slaap niet vatten, zeker niet de nacht na het overlijden van de Thaise duiker.