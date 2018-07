Nederlandse pompspecialist aangekomen in Thailand: 'Het is nu puzzelen'

"Er zijn wel mogelijkheden, maar om die allemaal uit te vogelen moeten we eerst meer weten." De directeur van het Nederlands pompbedrijf Van Heck is aangekomen bij de grot in Thailand waar twaalf jonge voetballers en hun trainer al twee weken vastzitten.

Het bedrijf van Jeroen van Heck uit het Friese Noordwolde is gespecialiseerd in pompinstallaties en waterbeheersing. Hij is naar de grot gekomen om een analyse van de situatie maken. Volgens hem zit het probleem vooral in een aantal nauwe doorgangen in de grot.

"We moeten iets kleins hebben dat door die kleine doorgangen kan", zegt hij. "In het voorste stuk hebben ze het water nu onder controle. Maar waarschijnlijk blijft het verderop, in een dieper stuk, staan."

Puzzelen

Aan pompcapaciteit ligt het niet, legt Van Heck uit. "Er zijn meer dan zat pompen hier, het gaat om de moeilijke gedeeltes. Het is nu puzzelen en wat slims bedenken. En ik denk dat wij daar een bijdrage aan kunnen leveren."

Voorlopig is daar nog geen sprake van, want Van Heck heeft meer informatie nodig voordat hij aan de slag kan. "Over de diepte van de grot, hoe het water loopt en de hoeveelheid water."