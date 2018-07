Thais 'dorp van de hoop' draait op volle toeren

'Grote Grot' is de vertaling van Tham Luang in het uiterste noorden van Thailand, dicht bij de grens met Myanmar. Normaal gesproken is dit een toeristische attractie met een ruime parkeerplaats. Die is nu veranderd in een compleet dorp waar het maar om één ding draait: de ontknoping van de reddingsactie van twaalf voetbaljongens en hun begeleider.

Een smal weggetje loopt ernaartoe. Op een gegeven moment kunnen we niet meer verder. Een politieman gebaart dat we verderop kunnen parkeren. Langs de hele weg staan auto's, busjes en ook satellietwagens voor de aanwezige tv-ploegen. Het laatste stukje rijd ik mee met een vrachtwagen die water gaat brengen. Als we boven zijn, kijk ik mijn ogen uit.