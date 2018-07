Ombudsmannen bezorgd om versterkingsoperatie Groningen

De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman maken zich zorgen over het welzijn van mensen in het Groningse aardbevingsgebied. Uit een verkennend onderzoek in Appingedam blijkt dat de versterkingsoperatie een grote impact heeft op het leven van de bewoners.

Volgens Nationale ombudsman Reinier van Zutphen kan de inzet van betrokken instanties beter. "Het proces van versterking duurt lang en de informatievoorziening is niet altijd eenduidig en optimaal." Bewoners voelen zich onzeker.

Groningers hebben volgens Van Zutphen door de versterkingsoperatie minder regie over hun leven. De ombudsman wil weten of er wel voldoende oog is voor mensen die meer zorg nodig hebben, zoals ouderen en zieken.

Kinderen en jongeren

"Ook is van groot belang om te weten hoe kinderen en jongeren de versterkingsoperatie ervaren", schrijft Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer. Uit eerder onderzoek bleek dat zij veel last kunnen hebben van de versterkingsoperatie en de stress rond de aardbevingen.

In januari uitte ombudsman Van Zutphen ook al zijn zorgen. Toen zei hij dat Groningers slachtoffers zijn van "juridisch geneuzel" rond de oprichting van een onafhankelijk schadefonds. En in oktober noemde hij de opkoopregeling van Groningse huizen "niet eerlijk en niet transparant".

Nieuw onderzoek

De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman zijn van plan om in oktober opnieuw onderzoek te doen in Appingedam. Aan de bewoners wordt dan gevraagd wat de overheid kan doen om de versterkingsoperatie zo goed mogelijk te laten verlopen.

Daarnaast gaat de Kinderombudsman dan opnieuw met kinderen en jongeren in gesprek. De conclusies van alle gesprekken gaan naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en andere betrokken overheidsinstanties.