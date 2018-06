'Groningse kinderen nemen bevingsstress hun hele leven mee'

Ook Kinderombudsman Kalverboer maakt zich zorgen over de kinderen in Groningen. Zij sprak een jongen die vertelde dat hij dan weer hoort dat zijn huis niet versterkt zal worden en dat het gezin niet hoeft te verhuizen en dan toch weer wel. Die situatie duurt nu al vier jaar. Volgens Kalverboer kun je een kind - en zijn ouders - niet uitleggen dat zijn huis het ene moment veilig genoeg is en dan toch weer niet.

Kalverboer zei dat kinderen die thuis voortdurend spanning voelen, eigenlijk allemaal hetzelfde reageren. "Als de ouders zorgen hebben, of het nou om een echtscheiding gaat of om schadeafhandeling na aardbevingen, dan trekken kinderen zich terug. Ze maken het zo gemakkelijk mogelijk voor hun ouders." Ze denkt dat dit slecht is voor de ontwikkeling van kinderen.

Tot nu toe is er geen onderzoek gedaan naar stress onder kinderen in het bevingsgebied. Dat zou wel moeten gebeuren, vindt de Kinderombudsman. Want Groningen is al "een krimpregio met veel achterstandsproblematiek. En met dit erover heen wordt het een heel groot probleem."

Ze zegt dat ze kinderen in Groningen spreekt die volgens Kalverboer nu al cynisch zijn en opmerkingen maken over de politiek. "En dit is wel de generatie die eraan zit te komen. Dus neem het probleem heel serieus."