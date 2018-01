Nationale ombudsman: Groningers zijn slachtoffer van juridisch geneuzel

"De overheid moet zelf en actief de schade gaan herstellen van gasbevingen in Groningen." Dat zegt de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in het NOS Radio 1 Journaal. Volgens Van Zutphen zijn Groningers het slachtoffer van "juridisch geneuzel" rond de oprichting van een onafhankelijk schadefonds. Daardoor liggen herstel- en versterkingswerkzaamheden al sinds april vorig jaar nagenoeg stil.

Gisteren zei verantwoordelijk minister Wiebes "gefrustreerd" te zijn dat een dergelijk schadeprotocol er nog niet is. Maar volgens Van Zutphen zou Wiebes er goed aan doen "niet altijd naar anderen te wijzen" en is het "de hoogste tijd" dat Wiebes zelf de bal oppakt.

Nieuwe meldingen

Het aantal mensen in Groningen dat woont in een huis met erkende aardbevingsschade is opgelopen tot 100.000. Na de zware beving van maandag hebben zeker 2000 mensen nieuwe schades gemeld.

De Nationale ombudsman is onderweg naar Appingedam, om daar te spreken met Groningers die in een tijdelijke woning zitten terwijl hun huis wordt hersteld. Appingedam is volgens Van Zutphen een van de weinige plaatsen waar dat gebeurt.

'Meld problemen!'

Van Zutphen doet in het radio-interview ook een oproep aan Groningers om hun 'gasgerelateerde' problemen bij hem te melden. "Ik wil niet dezelfde fout maken als de overheid, namelijk altijd wijzen naar een ander. Als er nu iets mis is in Groningen wat verband houdt met het gas, dan moeten mensen naar mij toekomen."

"Ik wil graag van mensen horen wat ze nodig hebben", vervolgt Van Zutphen. "Dan ga ik mijn uiterste best doen om te zorgen dat er echt wat gebeurt."

Groningers kunnen de organisatie van de Nationale ombudsman bereiken via mail en telefoon. Ook worden er de komende weken een aantal "pop-up-spreekuren" op locatie georganiseerd in het Groninger gasgebied.