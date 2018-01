Meer dan 2000 schademeldingen sinds aardbeving Groningen

Het Centrum Veilig Wonen (CVW) heeft sinds de zware aardbeving in Groningen van maandag 2000 meldingen over schade binnengekregen, meldt RTV Noord. In 62 gevallen is de schade zo groot dat bewoners zich onveilig voelen in hun huis.

Volgens het CVW is er bij vijf panden daadwerkelijk een "acuut onveilige situatie". Bij drie zijn stutwerkzaamheden verricht om instortingsgevaar te voorkomen.

300 meldingen komen binnen 10 kilometer van Zeerijp, het dorp in de gemeente Loppersum waar het epicentrum lag. CVW verwacht volgende week een compleet overzicht te kunnen geven van de schademeldingen.

Minister Wiebes van Economische Zaken bracht gisteren een bezoek aan Zeerijp. Wiebes zei dat er zo snel mogelijk een schadeprotocol moet komen: "Mensen die schade hebben, moeten daarvoor gecompenseerd worden en reparaties moeten op gang komen."