Knoops over twijfels rond Kroon: 'Laat hem volledige verhaal vertellen'

Advocaat Knoops benadrukt dat er tijdens de missie van Kroon andere, oude protocollen golden waardoor hij wel zo lang alleen kon zijn. Knoops: "Dat heeft hij ons verteld. En uit de melding, die staat in een document dat pas onlangs is opgedoken, blijkt dat hij minimaal anderhalf tot twee uur weg is geweest."

Knoops twijfelt op basis van wat hij weet daarom niet aan het verhaal van zijn cliënt: "Hij heeft vorig jaar bij debriefing met de MIVD ook ontzettend veel details gegeven, tot aan de papieren die de man bij zich droeg. Zijn verklaringen zijn dermate gedetailleerd, dat kun je bijna niet verzinnen.

"Bij dit soort missies gebeuren vaak dingen waarbij er geen getuigen zijn (...) Weten die collega's wel welke uitrusting hij droeg, waar hij was en wat zijn precieze opdracht was? Er zijn ontzettend veel aannames in deze zaak. Mensen oordelen over Kroon zonder de feiten te kennen."

Reputatieschade

Uit een verhaal van de Volkskrant in mei bleek dat binnen het ministerie van Defensie werd gedacht dat Kroon mogelijk leed aan een posttraumatische stressstoornis. Knoops noemt het "zeer gevaarlijk" om te blijven speculeren over de mentale gesteldheid van Kroon nu het onderzoek naar hem is stopgezet.

Knoops: "Er is geen enkele aanwijzing dat er iets met hem mis is. Dit schaadt de reputatie van een militair die dertig jaar voor dit land heeft gestreden. Het OM heeft zijn verklaringen niet kunnen weerleggen of bevestigen. Iemand op zijn niveau moet dan het voordeel van de twijfel krijgen."

Minister van Defensie Ank Bijleveld liet al weten binnenkort te gaan praten met Kroon: "Wij moeten nu bekijken wat deze beslissing betekent voor ons en ons werk en daar zullen we met het personeelslid Marco Kroon over praten." De toekenning van de Militaire Willems-Orde staat niet ter discussie. "Kroons heldendaden staan hier buiten", aldus Bijleveld.