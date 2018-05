'Defensie vindt geen bewijs voor ontvoering Marco Kroon'

Het ministerie van Defensie heeft na een jaar onderzoek nog geen bewijs kunnen vinden voor de ontvoering van Marco Kroon. De defensietop zou daarom sterke vermoedens hebben dat de drager van de Militaire Willems-Orde zijn verhaal in ieder geval deels heeft verzonnen, meldt de Volkskrant.

De krant heeft gesprekken gevoerd met twaalf mensen die betrokken waren bij de missie in Afghanistan of kennis hebben van het interne onderzoek naar de beweringen van Kroon. Geen van allen kan met honderd procent zekerheid zeggen dat Kroon nooit iets traumatisch is overkomen. "We denken wel dat er iets is gebeurd, want de verklaring is heel gedetailleerd en hij zit er echt mee. Maar ik weet niet of het in die mate is gebeurd", zegt een van de bronnen.