Grapperhaus over schenden bronbescherming pers: Ik neem dit hoog op

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zegt de recente gevallen van schending van bronbescherming van journalisten "hoog op te nemen". Hij heeft vertrouwen in het onderzoek van de top van het Openbaar Ministerie naar andere gevallen waar de bronbescherming van journalisten in het geding is.

Het College van procureurs-generaal onderzoekt naar aanleiding van drie gevallen, waarin informatie van journalisten in het geheim werd nagegaan, of er meer zaken zijn waarbij de regels werden overtreden.

"Het Openbaar Ministerie is op dit moment bezig om een rondgang te maken", zegt Grapperhaus. "Alle zaken waarin in het recente verleden mogelijkerwijs de bronbescherming van journalisten in het geding is geweest, worden uit het bestand gehaald." De informatie die onrechtmatig is verkregen wordt uit de strafdossiers gehaald.

Strenge vereisten

De voorzitter van het College van procureurs-generaal heeft dit onderzoek vandaag besproken met de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ). Grapperhaus ziet niets in een onderzoek naar de cultuur bij het Openbaar Ministerie, zoals de NVJ en het Genootschap van Hoofdredacteuren voorstelt. Hij wijst op de nieuwe wet voor bronbescherming die net door de Tweede en Eerste Kamer is aangenomen.

"Die wet zegt dat er hele strenge vereisten zijn en dat de rechter alleen maar toestemming mag geven voor het aantasten van de bronbescherming als er een hele ernstige omstandigheid is", zegt hij. "Dan moet je denken aan een grote terroristische aanslag." Bronbescherming hoort bij een vrije rechtsstaat, zegt de minister. De wet gaat op 1 oktober in en wordt na een jaar geƫvalueerd.

De drie recente zaken waarin de informatie van journalisten ten onrechte is gebruikt zijn de zaak over de burgemeestersbenoeming in Den Bosch, de afluisteroperatie van een journalist in een moordzaak en de zaak van het OM in Rotterdam dat telefoongegevens van een fotojournalist heeft opgevraagd.