Iedere gezakte vmbo-leerling Maastricht krijgt op maat gemaakte toets

De overheid heeft vastgelegd wat de examenstof is voor alle middelbare scholieren op elk niveau. Een deel van de stof wordt getest op het centraal examen, het CE. Een ander deel van de stof beoordeelt de school door het jaar door in het schoolexamen. Dat moet beschreven staan in het zogenoemde Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA).

Complex

Het PTA op het VMBO Maastricht was zeer complex en gedetailleerd en mede daardoor bleken alle 354 eindexamenkandidaten allerlei toetsen niet of onvoldoende te hebben gedaan. Na een anonieme tip onderzocht de Inspectie van het Onderwijs de gang van zaken en werden alle examens, ook het centraal examen, ongeldig verklaard.

De commotie over de examenchaos werd zo groot dat minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs besloot om het centraal examen wel overeind te houden. Ook beloofde hij maatwerk voor de leerlingen en kregen ze in ieder geval een half jaar tijd voor het afmaken van dat mislukte schoolexamen.

Modulaire toets

Nu is besloten dat het bestaande PTA aan de kant wordt geschoven en dat de leerlingen al naar gelang de individuele behoefte uitgebreidere of beknopte toetsen krijgen, om te controleren of ze de examenstof beheersen. Een modulaire toets duurt 20 tot 45 minuten, een hersteltoets voor een compleet vak duurt maximaal 90 minuten.

De leerlingen kunnen de toetsen de komende maanden doen. Er is ook een zomerschool ingericht met leraren uit de regio en de gezakte scholieren mogen zelfs al aan hun vervolgopleiding beginnen.

Overmatig lesuitval

Dat er al langer wat mis was bij de school blijkt uit een overzicht dat de minister aan de brief heeft toegevoegd. Sinds februari 2016 zijn er 28 klachten binnengekomen. De meest zijn van ouders, vooral over overmatige lesuitval.

De Tweede Kamer debatteert morgen over de ontwikkelingen rondom de examens VMBO Maastricht. Het debat begint om 11.15 uur en wordt uitgezonden op NPO Politiek. Het debat is met Van Engelshoven; minister Slob is ziek.