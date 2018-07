Zomerschool om gezakte vmbo'ers Maastricht alsnog te laten slagen

Er komt een speciale zomerschool voor de honderden gedupeerde leerlingen van het VMBO Maastricht. Er wordt alles aan gedaan om de 354 eindexamenleerlingen alsnog aan een diploma te helpen, zegt het college van bestuur van de stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO).

Het LVO wil zo veel mogelijk eindexamenleerlingen voor 31 augustus alsnog hun diploma laten behalen, zodat ze zonder vertraging kunnen beginnen aan een vervolgopleiding "waar ze ongetwijfeld heel erg naar uitkijken".

Individuele aanpak

De zomerschool zorgt voor een individuele aanpak en begeleiding van alle gedupeerde leerlingen en organiseert de in te halen examens.

Over die individuele aanpak worden morgen gesprekken gevoerd met leerlingen en ouders. Die weten dan precies wat er nodig is en wat er nog moet gebeuren om het vmbo-examen af te ronden.

De betrokkenheid is groot

De zomerschool in het gebouw van VMBO Maastricht wordt geleid door leiders van andere scholen. "We schakelen ook hulp in van de school zelf en van docenten uit heel Nederland. Iedereen toont grote betrokkenheid", zegt het bestuur.

Het ontwikkelingsinstituut Cito maakt de toetsen en waarborgt dat die aan de normen voldoen. "Dat is belangrijk, want we willen geen concessies doen aan de kwaliteit van het diploma", zegt het LVO-bestuur.