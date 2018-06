Leerlingen vmbo Maastricht krijgen halfjaar voor afmaken schoolexamen

Het centraal examen van de leerlingen van de vmbo-school in Maastricht blijft geldig tot 1 januari 2019. Dat heeft minister Slob besloten. "De cijfers worden dus gehandhaafd", zei hij in de Tweede Kamer.

De minister wijkt daarmee af van de examenregels. 354 leerlingen hadden het centraal examen niet mogen doen omdat ze hun schoolexamens nog niet hadden afgerond. Volgens Slob en de inspectie is een uitzondering nodig, omdat de situatie uniek is en omdat leerlingen zo min mogelijk de dupe moeten worden van het "wanbestuur van de school".

Geen garantie

De leerlingen hoeven het centraal examen dus niet over te doen. De gemiste schoolexamens kunnen ze nog tot 1 januari maken. "Dat is geen garantie op succes, maar biedt leerlingen in elk geval de kans om hun diploma alsnog te halen", zei de minister.

Bij de schoolexamens waren duizenden tekortkomingen. Er waren cijfers niet ingevuld, toetsen niet gemaakt en stages niet afgerond. Slob noemde het beeld "niet fijn". "Dat we de afgelopen dagen hebben gehoord dat het alleen maar om administratieve fouten zou gaan, is een gotspe", zei de minister.

Vervolgstudie

Een deel van de leerlingen kan nog deze zomer alle vakken afronden, zodat ze door kunnen naar een vervolgstudie. Een ander deel heeft meer tijd nodig om de hiaten te repareren.

Slob wil zich ervoor inzetten dat ook zij alvast aan een vervolgopleiding kunnen beginnen. Voor een derde groep zijn de achterstanden zo groot dat ze het jaar mogelijk moeten overdoen. De leerlingen gaan samen met hun ouders en de school zelf inschatten wat voor hen haalbaar is.

De minister zei dat de gesprekken die hij gisteren met leerlingen heeft gehad, diepe indruk op hem hebben gemaakt. Volgens hem hebben de inspecteurs de afgelopen dagen hard gewerkt om "orde in de wanorde te kunnen ontdekken".