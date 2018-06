Vmbo-ouders Maastricht radeloos: 'We weten nog steeds niets'

Maar de vraag wanneer de leerlingen dat kunnen doen, en of en hoe dat te combineren is met een vervolgopleiding, baart de ouders zorgen. "Ik weet niet meer hoe het nu verder moet", zegt Rob. "Ik kan voor mijn dochter nu geen vervolgopleiding kiezen. Haar ov-kaart kan ook nog niet worden geregeld. Dat moet allemaal straks na de vakantie, áls ze dan haar toetsen al heeft kunnen inhalen. Dan moeten we dus nog heel veel regelen, terwijl ons hoofd daar helemaal niet naar staat. We lopen emotioneel helemaal over."