'EO dreigt NPO met juridische stappen om bezuinigingen'

EO-directeur Arjan Lock overweegt om juridische stappen te nemen tegen de NPO vanwege de voorgenomen bezuinigingen op levensbeschouwelijke programma's. Dat zegt hij in het AD. Het budget voor die programma's zou meer dan halveren van ruim 9 miljoen naar zo'n 4 miljoen euro, is hem gebleken na diverse gesprekken met NPO-directeur Televisie Frans Klein.

Volgens Lock tellen argumenten niet meer en wordt de EO door die bezuinigingen onevenredig hard getroffen. Het raakt volgens hem de pluriformiteit van het bestel en het hart van de omroep. "Ik heb nog niet de moed gehad het uit te rekenen, maar het gaat om een fors aantal banen."

Hij wil dat de overkoepelende NPO de plannen voor morgenavond aanpast, anders wil hij op de een of andere manier protest organiseren. "En ja, dan ga ik ernstig overwegen juridische stappen te nemen", zegt hij in de krant.

Reactie NPO: 'teleurstelling helaas onvermijdelijk'

Programma's die veel zendtijd zouden kwijtraken zijn De Grote Bijbelquiz, Van Harte en De Verandering. Ook de financiering van de EO-Jongerendag en het evenement Nederland Zingt loopt gevaar. Die worden vooral betaald door de EO zelf, maar een deel van het budget is voor rekening van de NPO. Dat deel dreigt ook te verdwijnen.

De plannen zijn nog niet definitief. Dat zei eerder ook minister Slob al. De NPO zegt in een reactie dat door de minister van OCW een forse bezuiniging is aangekondigd, die de programmering hard zal raken op tal van vlakken. "We zijn met de omroepen in gesprek over hoe we deze bezuiniging verwerken in 2019, terwijl we ook onze programmering vernieuwen." Volgens de NPO is dit proces nog niet definitief afgerond, maar is het "helaas onvermijdelijk dat omroepen en programmamakers teleurgesteld worden".

Andere Tijden

Vorige week was er al onvrede over voorgenomen bezuinigingen op journalistieke programma's zoals Andere Tijden en Brandpunt. De publieke omroep dreigt in totaal zo'n 60 miljoen euro te moeten bezuinigen door teruglopende reclame-inkomsten.

Eerder riep NTR-baas Paul Römer kijkers op om zich uit te spreken tegen de bezuinigingen. Deze week deed hij nog een oproep voor een ingrijpende stelselwijziging van de publieke omroep, waarbij de ledenomroepen productiehuizen moeten worden. Ook NPO-bestuursvoorzitter Shula Rijxman waarschuwde al voor ingrijpende gevolgen.

De Tweede Kamer debatteert woensdag over de mediabegroting.