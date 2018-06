Slob: NPO moet eigen geld inzetten om verdwijnen programma's te voorkomen

Minister Slob vindt dat de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) een deel van voorspelde bezuinigingen uit eigen zak kan opvangen. De minister constateert dat in de pot 'mediareserves' zo'n 35 miljoen euro zit, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. De Mediawet schrijft voor dat de publieke omroep zijn mediareserves moet inzetten "voor de bekostiging van media-aanbod".

Het kabinet kondigde in november aan dat de publieke omroep moet bezuinigen vanwege teruglopende reclame-inkomsten. Het bedrag was nog niet zeker, mogelijk zo'n 60 miljoen euro. Media-minister Slob maakte ook meteen duidelijk dat de omroep zelf met plannen moest komen om dit miljoenentekort op te vangen. "De bal ligt bij de NPO."

NPO-baas Shula Rijxman is tegen de bezuinigingen en vreest voor ingrijpende gevolgen, zoals minder aankoop van Nederlandse tv-producties, een versobering van het aanbod op thema-kanalen, een "minder divers media-aanbod" en de versobering van online-journalistiek. Op de radio zouden onder meer "gewaardeerde titels" verdwijnen en de kwaliteit van het nieuws op NPO Radio 1 zou afnemen, zo waarschuwde Rijxman, die spreekt van een onvermijdelijke ontslaggolf.