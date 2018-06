NTR-directeur: maak NPO de baas en vorm omroepen om tot productiehuizen

De publieke omroep kan met minder geld programma's als Andere Tijden, Tegenlicht en Brandpunt+ behouden, als het huidige bestel op de schop gaat. Dat zegt directeur Paul Römer van omroep NTR, die onder meer Andere Tijden maakt, in het AD. Vanwege bezuinigingen bij de publieke omroep dreigen programma's te verdwijnen.

Volgens Römer kunnen de omroepen het beste verdergaan als productiehuizen, waarbij zij niet langer verzekerd zijn van zendtijd. De omroepen maken dan alleen programma's voor televisie als de NPO die bestelt. In Römers plan blijft in 2021 in feite maar één omroep over die alle kanalen aanstuurt: de NPO, die moet fuseren met de taakomroepen NOS en NTR.

Kijker merkt er weinig van

De oude omroepen, die dan productiehuizen in de categorie A zijn geworden, zouden minimaal 50 procent van het beschikbare budget (volgend jaar zo'n 740 miljoen) moeten krijgen. De rest van het geld moet naar commerciële B-productiehuizen zoals Endemol. Om de vier jaar zouden productiehuizen van categorie kunnen wisselen. In het plan blijven de netten NPO 1,2 en 3 voorlopig bestaan.

Römer zegt dat de kijker weinig zal merken van de veranderingen. Volgens de directeur verdwijnen hooguit wat omroeplogo's. "De kijker gaat juist iets merken als we niet ingrijpen, omdat in de huidige vorm programma's zullen verdwijnen en er meer herhalingen komen", zegt hij.

Bezuinigingen

Het kabinet kondigde in november aan dat de publieke omroep moet bezuinigen vanwege teruglopende reclame-inkomsten. Het gaat om een bedrag van zo'n 60 miljoen euro. Minister Slob voor Media stelde vorige week dat de NPO een deel van de maatregelen moet opvangen met geld uit eigen zak.

Hierdoor dreigen programma's als Andere Tijden, Tegenlicht en Brandpunt+ minder zendtijd te krijgen of helemaal te verdwijnen. Volgens minister Slob is er nog geen reden tot paniek, omdat niet duidelijk is hoe groot de bezuinigingen zullen zijn. De NPO zegt dat nog niet duidelijk is hoe de programmering eruit komt te zien.