Slob: te vroeg voor paniek over bezuinigen op tv-programma's

De minister voor mediazaken vindt dat de NPO een deel van de bezuinigingen uit eigen zak moet betalen. Volgens hem heeft de omroep "nog aardig wat reserves op de plank liggen" en ligt het voor de hand om die eerst aan te spreken. Als er vervolgens nog een te bezuinigen bedrag overblijft, moet er wat hem betreft worden gekeken naar de organisatie. "Kan het hier en daar misschien wat effectiever?"

De NPO moet bezuinigen vanwege teruglopende reclame-inkomsten. Slob wijst erop dat op dit moment niet zeker is hoe groot de tegenvaller is. Mogelijk gaat het om zo'n 60 miljoen euro. "Ik hoop dat de dalende inkomsten meevallen, maar het kan ook erger worden."

Hij zegt dat in de begroting, die na de zomer op Prinsjesdag wordt gepresenteerd, wordt vastgesteld hoeveel de NPO precies moet bezuinigen.

Geen formeel besluit

Een woordvoerder van de NPO zegt dat nog niet duidelijk is hoe de programmering er straks uitziet. "Er is nog geen formeel besluit over genomen", zegt hij. "We zijn met de omroepen in gesprek over de vernieuwing van de programmering. En daarbij moeten we rekening houden met een forse bezuiniging."