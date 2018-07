Crisisoverleg Merkel en Seehofer in Berlijn

In een interview met de Süddeutsche Zeitung zegt Seehofer dat hij zich niet door iemand laat ontslaan, die alleen dankzij hem bondskanselier is. Hij zegt zich in een voor hem tot nu toe onvoorstelbare positie te bevinden: "De persoon die ik in de zetel heb geholpen, gooit mij nu eruit."

Gevolgen vertrek?

Wat een eventueel vertrek van Seehofer betekent voor de coalitie is onduidelijk. Wellicht dat de CSU Seehofer vervangt als minister van Binnenlandse Zaken of misschien houdt de partij het voor gezien. Dan zouden de Groenen de plek van de CSU in de coalitie kunnen innemen. De partij heeft al aangegeven te willen regeren. De derde coalitiepartner, de SPD steunt Merkels CDU in het al wekende slepende conflict met de CSU.

De ruzie tussen de CDU en de CSU draait om het terugsturen van migranten aan de Duitse grens. Seehofer wil migranten zonder papieren en mensen die al een keer zijn afgewezen of in een ander EU-land geregistreerd staan, bij de grens tegengehouden. Merkel is tegen een dergelijke verharding van het Duitse asielbeleid en wil een Europese oplossing.

Verkiezingen

De twee zijn het al sinds 2015 oneens over het migratiebeleid. Zo kreeg Seehofer, toen nog minister-president van Beieren, te maken met de grote toestroom van migranten naar Duitsland. Hij wilde onder meer een maximum aan het aantal migranten dat Duitsland zou toelaten, maar daar was Merkel tegen.

Critici zeggen dat Seehofer zich nu onverzoenlijk opstelt om te voorkomen dat de CSU-achterban overloopt naar Alternative für Deutschland (AfD). Die partij kreeg bij de laatste verkiezingen veel stemmen. In Beieren zijn komend najaar verkiezingen.