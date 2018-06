Angela Merkel op ramkoers met haar minister over migranten

Al weken wordt in Duitsland uitgekeken naar de presentatie van het "Masterplan-Migratie" van de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Seehofer. De CSU-politicus zou morgen 63 maatregelen aankondigen om het Duitse asielbeleid beter en sneller te laten verlopen. Maar de presentatie is plotseling afgeblazen. Reden: onenigheid in de coalitie.



Het conflict tussen bondskanselier Merkel en Seehofer gaat over het terugsturen van migranten aan de Duitse grens. Seehofer wil dat asielzoekers zonder papieren en mensen die al een keer zijn afgewezen of in een ander EU-land geregistreerd staan, aan de Duitse grens worden tegengehouden. Merkel is daar al jaren tegen: iedereen die zegt asiel te willen aanvragen moet wat haar betreft tot de asielprocedure worden toegelaten.

Talkshow



Het Duitse asielrecht staat het toe dat mensen aan de grens worden tegengehouden, omdat ze dan per definitie uit een veilig land komen: alle landen rondom Duitsland zijn namelijk veilig. Maar volgens het Europese Dublin-verdrag moet Duitsland uitzoeken of een asielzoeker zich al ergens anders in Europa heeft gemeld, en dat kan niet zonder hem of haar eerst (tijdelijk) op te nemen.



In de talkshow van Anne Will zei Merkel gisteren op de Duitse televisie dat zij en Seehofer nog intensief in gesprek zijn over het plan. Ze wilde in eerste instantie geen commentaar geven. Op het moment dat Anne Will vroeg wat haar mening was over het terugsturen van migranten aan de grens, zei Merkel: "Voor mij geldt, dat we ons aan de Europese wet houden, omdat ik alleen een oplossing zie in de Europese regelgeving." Net als in 2015 blijft ze zich verzetten tegen het wegsturen van asielzoekers.



CSU-politici vinden dit argument 'absurd'. En de strijd loopt hoog op. Voor Seehofer is deze maatregel namelijk essentieel in zijn Masterplan. Het afzeggen van de perspresentatie duidt op een fikse vertrouwensbreuk in de coalitie: niemand wil buigen of barsten.

Merkel zet de afgelopen dagen in op Europese eenheid: als het land mensen aan de grens zou tegenhouden zou dat grote gevolgen hebben voor de omliggende landen. Seehofer houdt vast aan zijn harde koers, ook met het oog op de deelstaatverkiezingen in Beieren in oktober. De huidige minister-president van de CSU, Markus Söder, steunt Seehofers plan om vluchtelingen aan de grens terug te sturen.



Duitse media melden dat de presentatie van het plan nu wordt uitgesteld tot begin juli, na de EU top over migratie.