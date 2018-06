Vluchtauto Telegraaf-aanslag gestolen in Woerden, aanrijroute bekend

De Audi RS 5 die is gebruikt om te vluchten na de aanslag op het Telegraaf-gebouw, blijkt te zijn gestolen in Woerden. Dat heeft de Amsterdamse politie bevestigd. De auto is daar begin maart gestolen bij een garage.

Woerden is ook de woonplaats van de 41-jarige verdachte die vorige week werd opgepakt voor het beschieten van het Panorama-gebouw in Amsterdam. Of er een link is met de aanslag op De Telegraaf is onbekend.

De Audi had een valse kentekenplaat, net als de gestolen witte Volkswagen Caddy, waarmee een man dinsdagochtend vroeg inreed op de glazen pui van het Telegraaf-gebouw.

Getuigen

Een deel van de route die de auto's door Amsterdam hebben afgelegd, is bekend. Ze reden over de Burgemeester De Vlugtlaan richting de Haarlemmerweg. Op de Seineweg sloegen ze linksaf en kwamen uit op de Basisweg. De politie is op zoek naar mensen die de auto's hebben gezien en die mogelijk beeldmateriaal hebben.

Na de aanslag stak de man de bestelbus in brand en vluchtte in de zwarte Audi, die met een chauffeur op hem stond te wachten. Gisterochtend vond de politie de brandende auto op de Noordkaperweg bij een oprit naar de A10.